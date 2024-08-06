Altay'da Deniz Kadah ve Ozan'ın durumu belirsiz

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da serbest kaldıktan sonra prensip anlaşmasına varılan ve bir süredir takımla antrenmanlara katılan deneyimli forvet Deniz Kadah'ın henüz resmi sözleşme imzalamadığı öğrenildi. Siyah-beyazlı kulüpten geçmiş dönem alacağı bulunan 38 yaşındaki santrforun ödeme yapılmaması durumunda kulüpten ayrılabileceği belirtildi. İzmir temsilcisinde henüz imza atmayan kaleci Ozan da Deniz gibi yönetimden ödeme bekliyor. İki futbolcunun durumları önümüzdeki günlerde netleşecek.

Maddi anlamda zor günler geçiren Altay'da yönetimin kaynak bulamaması halinde kadroda kopmaların yaşanmaya devam edebileceği ileri sürüldü. Özellikle tecrübeli oyuncuların tesisteki doğal gaz sorunu nedeniyle yönetime tepki gösterdiği iddia edildi. Soğuk su ile duş alan futbolcuların dışarıdan sağlıksız yemek gelmesi nedeniyle de tepkili oldukları ileri sürüldü. Siyah-beyazlılarda yeni sezon öncesi Eren, Salih, Nurettin, Mustafa ve Tugay takımdan ayrılmış, Enes Öğrüce ise Bodrum FK'ya satılmıştı.