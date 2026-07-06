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Altaylı Onur Efe ve Murat Uluç'un gözü TFF'de

Altaylı Onur Efe ve Murat Uluç'un gözü TFF'de
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3. Lig ekibi Altay'da bahis soruşturması nedeniyle 12'şer ay hak mahrumiyeti cezası alan Onur Efe ve Murat Uluç, TFF'nin cezaları para cezasına dönüştürme ihtimaliyle umutlandı. Kararın hafta içinde açıklanması bekleniyor.

3'üncü Lig temsilcisi Altay'da geçen sezon Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından gerçekleştirilen bahis soruşturmasında 12'şer ay hak mahrumiyeti cezası alan sağ kanat Onur Efe (24) ve santrfor Murat Uluç (45) yeni sezon öncesi cezaların kaldırılma ihtimaliyle umutlandı. Normal şartlarda yeşil sahalara kasım ayında dönmesi gereken iki futbolcu, TFF tarafından hak mahrumiyeti cezalarının para cezasına dönüştürülme iddiasının gündeme gelmesiyle moral buldu. Siyah-beyazlı takımın gol yollarındaki önemli silahlarından olan Onur Efe ve Murat Uluç'u yakından ilgilendiren kararın hafta içinde açıklanması bekleniyor. Türkiye'de profesyonel liglerin en yaşlı ismi olan, en yaşlı golcü ünvanını da elinde bulunduran Murat Uluç, jübilesinden 3 yıl sonra 2022'de kulübün transfer yasağıyla sahalara dönmüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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