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Altay'da çapraz bağ sakatlığını atlatan kaleci Semih Mendeş sahalara döndü

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Altay'da çapraz bağ sakatlığını atlatan kaleci Semih Mendeş sahalara döndü
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Altay'da geçen sezon 15 Şubat'ta Söke 1970 maçında çapraz bağları kopan 20 yaşındaki kaleci Galip Semih Mendeş, tedavisini tamamlayarak takımla çalışmalara başladı. Hafta içinde U19 takımıyla hazırlık maçına çıkan genç eldiven, İzmir temsilcisinde 2024'te profesyonel oldu.

3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Altay'da altyapı patentli genç kaleci Galip Semih Mendeş'in iyileşerek takımla çalışmalara başlaması yüzleri güldürdü. Geçen sezon 15 Şubat'ta deplasmanda oynanan Söke 1970 karşılaşmasında dizinden sakatlanıp çapraz bağlarının kopması nedeniyle ameliyat olarak sezonu erken kapatan 20 yaşındaki file bekçisi tedavi sürecini tamamlayarak yeşil sahalara döndü.

Kaleci Semih'in hafta içinde U19 takımı ile oynanan hazırlık maçında görev yaptığı belirtildi. İzmir temsilcisinde 2024'te profesyonel olan genç eldiven 2'nci Lig'de 2, 3'üncü Lig'de 13, kupada 2 müsabakada oynadı. Geçen sezon aynı sakatlığı yaşayan santrfor Ünal Alihan'ın tedavisinin sürdüğü Altay'da bu sezon sol bek İbrahim Kıravi de 2'nci haftadaki Karşıyaka derbisinde çapraz bağlarından sakatlanıp sezonu erken kapattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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