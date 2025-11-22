Haberler

Altay'da Bahis Soruşturması Sonrası Genç Kaleci A Takımda

3. Lig 4. Grup takımlarından Altay'da, bahis soruşturması nedeniyle ceza alan 8 futbolcunun ardından altyapıdan genç kaleci Süleyman Emre İtir, A takım kadrosuna dahil edildi. Tecrübeli kalecilerin cezası sonrasında U19 takımından gelen Süleyman, ligdeki maçlarda yedek bekleyecek.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da 8 futbolcunun bahis soruşturması nedeniyle ceza alması üzerine altyapıdan genç kaleci Süleyman Emre İtir, A takım kadrosuna dahil edildi. Siyah-beyazlı takımda tecrübeli file bekçisi Ozan Evrim Özenç (32) ve genç eldiven Ulaş Hasan Özçelik (20) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 45'er gün hak mahrumiyeti cezası alırken, bu süreçte kaleci eksikliğini gidermek için U19 takımından Süleyman Emre (18) imdada yetişti.

Ligde 30 Kasım'da deplasmanda oynanacak Alanya 1221 maçında İzmir temsilcisinin kalesini Galip Semih Mendeş (19) koruyacak. Süleyman ise yedek kulübesinde görev bekleyecek. Altınordu'da futbola başlayan genç kaleci 2020 yılından bu yana Altay forması giyiyor. Süleyman bu sezon U19 takımında 7 müsabakada oynadı. Altay'da teknik ekibin raporuyla ilerleyen günlerde altyapıdan başka oyuncuların da A takım kadrosuna dahil edilebileceği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
