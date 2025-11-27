Haberler

Altay'da Bahis Soruşturması Sonrası 5 Genç Futbolcu A Takıma Alındı

Güncelleme:
TFF 3. Lig 4. Grup'ta düşme hattında bulunan Altay, bahis soruşturması nedeniyle ceza alan 8 futbolcunun yerini doldurmak için altyapısından 5 oyuncuyu A takıma dahil etti. Genç futbolcuların ligde süre alması bekleniyor.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altay'da bahis soruşturmasında 8 futbolcunun ceza alması üzerine A takıma altyapıdan 5 takviye yapıldı. Siyah-beyazlılarda U19 takımından kaleci Süleyman Emre İtir'in ardından sağ kanat Baran Erdenizciler ve sol kanat Nurullah Efe Kocatürk, U17 takımından ise kaleci Alp Çelikdere ile sağ kanat Barış Şentürk, A takıma dahil olan diğer gençler oldu.

Antrenmanlarda teknik direktör Yusuf Şimşek'in gözüne girmek için mücadele veren gençlerin ilerleyen haftalarda ligde süre alması bekleniyor. Öte yandan U19 Gelişim Ligi'nde galip geldiği son 5 maçta 23 gol atıp 4 gol yiyen, U17 Gelişim Ligi'nde ise son 7 müsabakada 6 galibiyet, 1 yenilgi alan siyah-beyazlılar yükselen performansıyla dikkat çekiyor. Altay'ın altyapısından yeni gençleri vitrine çıkarması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
