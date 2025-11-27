Altay'da Bahis Soruşturması Sonrası 5 Genç Futbolcu A Takıma Alındı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altay'da bahis soruşturmasında 8 futbolcunun ceza alması üzerine A takıma altyapıdan 5 takviye yapıldı. Siyah-beyazlılarda U19 takımından kaleci Süleyman Emre İtir'in ardından sağ kanat Baran Erdenizciler ve sol kanat Nurullah Efe Kocatürk, U17 takımından ise kaleci Alp Çelikdere ile sağ kanat Barış Şentürk, A takıma dahil olan diğer gençler oldu.

Antrenmanlarda teknik direktör Yusuf Şimşek'in gözüne girmek için mücadele veren gençlerin ilerleyen haftalarda ligde süre alması bekleniyor. Öte yandan U19 Gelişim Ligi'nde galip geldiği son 5 maçta 23 gol atıp 4 gol yiyen, U17 Gelişim Ligi'nde ise son 7 müsabakada 6 galibiyet, 1 yenilgi alan siyah-beyazlılar yükselen performansıyla dikkat çekiyor. Altay'ın altyapısından yeni gençleri vitrine çıkarması bekleniyor.