Altay'da Ali Kızılkuyu'ya Şok Üstüne Şok

Altay'da Ali Kızılkuyu'ya Şok Üstüne Şok
3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'ın orta saha oyuncusu Ali Kızılkuyu, sakatlık ve bahis soruşturması ile zor günler geçiriyor. Takımın en skorer ismi olan genç futbolcu, son maçını tribünden izlemek zorunda kaldı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da sezon öncesi takımdan ayrılıp yönetimin değişmesiyle ikna edilerek yuvaya dönen orta saha oyuncusu Ali Kızılkuyu, son dönemde üst üste iki şok yaşadı. Bu sezon 3 kez rakip fileleri sarsarak siyah-beyazlı takımın en skorer ismi olan 24 yaşındaki futbolcu ilk olarak sakatlık kabusu yaşadı.

Kütahyaspor deplasmanında sakatlanan Ali, son olarak iç sahadaki Balıkesirspor müsabakasını tribünden izledi. Genç oyuncu geçen hafta ise bahis soruşturmasına takılarak bir darbe daha yedi. Altay'da soruşturmada ismi geçen 8 futbolcu için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun açıklayacağı kararlar merakla bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
