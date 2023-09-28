Altay'da Ali Kızılkıyu formayı kaptırmıyor
Altay'ın orta saha oyuncusu Ali Kızılkıyu, Bodrum FK maçındaki performansıyla dikkat çekti ve Giresunspor maçında da forma giymesi bekleniyor.
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,
1'inci Lig'de cumartesi günü Giresunspor deplasmanında galip gelerek düşme hattından kurtulmayı hedefleyen Altay'da orta saha oyuncusu Ali Kızılkıyu, geçen hafta 1-1 biten Bodrum FK maçında sergilediği performansla formaya göz kırptı. Siyah-beyazlı ekibin ilk yarıyı 1-0 geride kapattığı Bodrum randevusunda 63'üncü dakikada oyuna giren Ali, özellikle başarılı ara paslarıyla dikkat çekti.
İzmir temsilcisinin önemli pozisyonlara girmesini sağlayan 22 yaşındaki futbolcunun Giresun deplasmanında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Ali geçen sezon son haftadaki Tuzlaspor müsabakasında Paixao'ya yaptığı asistle alkış toplamıştı. Öte yandan Altay'da iyileşen Özgür takımla antrenmanlara başlarken, Deniz Kadah düz koşulara devam ediyor.