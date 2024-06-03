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Altay'da 6 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor

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Altay'da, 30 Haziran 2024 itibarıyla Murat Uluç, Deniz Kadah, Ozan Evrim Özenç, Nurettin Küçükdeniz, Tugay Gündem ve Mustafa Çalışkan'ın sözleşmesi sona erecek.

Altay'da, 30 Haziran 2024 itibarıyla Murat Uluç, Deniz Kadah, Ozan Evrim Özenç, Nurettin Küçükdeniz, Tugay Gündem ve Mustafa Çalışkan'ın sözleşmesi sona erecek.

TFF 2. Lig'e düşen ve tarihinin en karanlık günlerini geçiren Altay'da hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde takımın en önemli oyuncularından birisi olan Eren Erdoğan maaşını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini feshederken, birçok oyuncu da yol ayrımının eşiğine geldi. İlk olarak sözleşmesi sona erecek olan oyuncuların takımdan ayrılması beklenirken, kaleciler Ozan Evrim Özenç, Mustafa Çalışkan, forvetler Murat Uluç, Deniz Kadah, Nurettin Küçükdeniz ve savunmacı Tugay Gündem'in sözleşmeleri 30 Haziran 2024'te sona erecek. Siyah-beyazlıların şu anda bu oyunculara alacaklarını verme gibi bir gücü olmadığı için 7 futbolcunun da takımdan ayrılmasına muhtemel gözüyle bakılıyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Çalışkan Ozan Evrim Özenç Deniz Kadah Murat Uluç Altay Futbol Spor Güncel Haberler

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