Altay, Ceyhun Gülselam ile sözleşme görüşmesi yaptı

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Altay, transfer yasağı süren kulüpte sözleşmesi devam eden ve alacaklı olan futbolcuları kadroda tutmak için görüşmelere başladı. İlk görüşme Ceyhun Gülselam ile yapıldı ve olumlu geçtiği belirtildi.

Tecrübeli oyuncuları takımda tutmak için eski alacaklarının bir kısmını ve yeni sezon anlaşmalarının peşinatlarını ödemesi gereken siyah-beyazlılar, ödeme planlarını hazırlamaya devam ediyor. Altay yönetimi önümüzdeki günlerde Zeki, Tolga, Deniz, Özgür ve Ozan gibi isimlerle bir araya gelip el sıkışmaya çalışacak. Yüksek alacağı olan ve serbest kalma hakkı kazanan yabancı oyuncular Paixao, Naderi ve Björkander'le ilgili yönetimin daha sonra somut adım atmayı planladığı gelen haberler arasında.