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Altay, Ceyhun Gülselam ile sözleşme görüşmesi yaptı

Altay, Ceyhun Gülselam ile sözleşme görüşmesi yaptı

Spor Haberleri

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Altay, transfer yasağı süren kulüpte sözleşmesi devam eden ve alacaklı olan futbolcuları kadroda tutmak için görüşmelere başladı. İlk görüşme Ceyhun Gülselam ile yapıldı ve olumlu geçtiği belirtildi.

p> Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon öncesi transfer yasağı süren Altay'da sözleşmeleri devam eden ancak kulüpten alacaklı olan futbolcuları kadroda tutma telaşına giren yönetim, ilk görüşmeyi Ceyhun Gülselam'la yaptı. Başkan Ayhan Dündar, Profesyonel Şube Sorumlusu Süleyman Özkaral ve Altyapı Başkan Yardımcısı Mert Kaya, ön libero Ceyhun'la bir araya gelip ödeme planlarını konuştu. Yapılan görüşmenin olumlu geçtiği ifade edilirken, deneyimli fubolcunun yuvada kalmaya sıcak baktığı belirtildi.

Tecrübeli oyuncuları takımda tutmak için eski alacaklarının bir kısmını ve yeni sezon anlaşmalarının peşinatlarını ödemesi gereken siyah-beyazlılar, ödeme planlarını hazırlamaya devam ediyor. Altay yönetimi önümüzdeki günlerde Zeki, Tolga, Deniz, Özgür ve Ozan gibi isimlerle bir araya gelip el sıkışmaya çalışacak. Yüksek alacağı olan ve serbest kalma hakkı kazanan yabancı oyuncular Paixao, Naderi ve Björkander'le ilgili yönetimin daha sonra somut adım atmayı planladığı gelen haberler arasında.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

Ceyhun Gülselam Mert Kaya Altay Spor Spor Haberler

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