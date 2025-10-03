Haberler

Altay, Bornova 1877 Deplasmanında Moral Arıyor

Altay, Bornova 1877 Deplasmanında Moral Arıyor
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Altay, bu hafta deplasmanda Bornova 1877 ile karşılaşacak. Geçen hafta Eskişehirspor'a yenilen Altay, moral bulmak için galibiyet peşinde.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta evinde Eskişehirspor'a son dakikalarda 3-2 yenilen Altay yarın deplasmanda Bornova 1877 ile karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nın bakıma alınması nedeniyle Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Hatice Aydın yönetecek. Maçın bilet fiyatı 100 TL olarak belirlendi.

Altay taraftarına 853 kişilik kontenjan ayrıldı. Ligde 4 maçta 1 beraberlik, 3 yenilgi alarak 1 puanla düşme hattında yer alan Altay; 1 galibiyet, 3 beraberlikle 6 puan toplayan 7'nci sıradaki rakibini yenerek moral bulmak istiyor. Altay, Bornova ekibine ilk mağlubiyetini tattırmak istiyor. Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren kaleci Ozan forma giyemeyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
