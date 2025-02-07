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Altay Bayındır'dan kötü haber

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Manchester United'ın kalecisi Altay Bayındır, FA Cup 4. tur maçında Leicester City karşısında forma giyemeyecek. Teknik direktör Ruben Amorim, Bayındır'ın bir problemi olduğunu ve bu yüzden forma giyemeyeceğini belirtti.

Manchester United, FA Cup 4. tur maçında Leicester City ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Old Trafford'da oynanacak.

ALTAY OYNAYAMAYACAK

İngiliz ekibinin teknik direktörü Ruben Amorim, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Altay Bayındır'ın son durumunu paylaşan Amorim, "Altay'ın bir problemi olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden forma giyemeyecek. Tom (Heaton) da bu maç için uygun değil ama sonraki maçlarda forma giyebilir. Takımın geri kalanı hazır. Önemli olan maça hazır olmamız." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Manchester United ile 6 maçta forma giyen Bayındır, kalesinde 8 gol gördü ve 2 maçta kalesini gole kapadı. Milli kaleci, şans bulduğu maçlarda gösterdiği performans ile alkış toplamıştı.

Altay Bayındır'dan kötü haber
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Altay'dan kötü haber
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