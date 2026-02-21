Altay Bayındır'dan Beşiktaş için büyük fedakarlık

Süper Lig devi Beşiktaş, Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın önderliğinde transfer çalışmalarını sürdürüyor.

ALTAY BAYINDIR İÇİN GİRİŞİM

Bu doğrultuda Beşiktaş, Manchester United'da kadroda düşünülmeyen Altay Bayındır'ın transferi için büyük mesafe kat etti. Deneyimli file bekçisiyle yapılan görüşmelerde Altay'ın da yeni bir heyecan istediği ve İngiliz ekibine veda ederek Beşiktaş'a imza atmaya sıcak baktığı öğrenildi. Siyah-beyazlılar, şartların oluşmasıyla birlikte transferi bu kez sonuçlandırmaya hazırlanıyor.

MAAŞINDA BÜYÜK FEDAKARLIK

Öte yandan Altay Bayındır'ın Beşiktaş'a transfer olmak için yaptığı büyük fedakarlık da ortaya çıktı. Başarılı file bekçisi, anlaşma zemininin oluşması durumunda maaşını kulüp ortalamasına indirmeyi kabul etti.

SEZON PERFORMANSI

Manchester United kariyerinde 2.5 yılda sadece 17 maçta sahaya çıkan Altay, kalesinde 31 gol görürken, 3 maçta da kalesini gole kapadı.