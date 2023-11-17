Altay Başkanı Murat Pervane, kulübün kümede kalma mücadelesini sürdüreceğini açıkladı

1'inci Lig'de kümede kalma mücaelesi veren son sıradaki Altay'da başkanlık görevini üstlenen son iki ismin, aynı zamanda siyah-beyazlı kulübün birer taraftarı olması dikkatlerden kaçmadı. Siyah-beyazlılarda dün yapılan olağanüstü genel kurulda Ayhan Dündar'ın yerine başkanlık görevine getirilen Murat Pervane de selefi Dündar gibi Altay'ın sıkı bir taraftarı olarak biliniyor. Altay tribünlerinde formasıyla pek çok fotoğrafı bulunan yeni Başkan Murat Pervane genel kurulda yaptığı konuşmada, "Kendimi tanıdığım, bildiğim günden bu yana Altay Spor Kulübü'nün içerisinde gönlü sürekli olarak Altay için atan bir kardeşinizim. Taraftar olarak gerek deplasman gerek iç saha gerekse kulüp içerisinde bir nefer olarak her daim görev aldım, görev almaya da devam ediyorum" mesajı verdi.

Borcu 602 milyon TL olarak açıklanan Altay'a bir sağlıkçı olması nedeniyle acile gelmiş bir hasta gözüyle baktığını ifade eden Başkan Pervane, "Önceliğimiz hastanın kanayan yaralarını durdurmak, onun yaşamını kaybetmesine engel olmak ve onu yaşayabilir bir hale getirmek. Ana hedef takımımızın bu sezon ligde kalması, üç yıl sonunda Altay'ı asıl yerimiz Süper Lig'e çıkarmak olacak. İşimiz çok zor, bunu biliyoruz. Bu zorluğu hep birlikte Altay'ı sevenler ve tüm İzmir'le birlikte başaracağız. Akil insanlardan oluşan bir danışma kurulu toplayacağız. Gerek devletin, gerek belediyelerin, gerekse taraftarlarımızın ve üyelerimizin desteğiyle danışma kurullarımızı çalıştıracağız. Altay Vefa Forması hazırlayacağız. Hedefimiz 1 milyon forma satmak" diye konuştu.

MENDERES'TE TESİS MÜJDESİ

Altay'da 1,5 yıllık başkanlık dönemi sona eren Ayhan Dündar, siyah-beyazlı kulübün altyapısına hizmet etmek üzere Menderes'te 64 dönümlük bir arazinin kulübe tahsis edilmek üzere olduğunu açıkladı. Konunun belediye meclisinde görüşüldüğünü ve tahsis için son aşamaya gelindiğini söyleyen Ayhan Dündar, "Kulübün geleceğini kurtaracak bir arazi. Yapılacak yeni metro durağı tesise çok yakın olacak. Ulaşım güzel. İki ufak, bir tane büyük ölçekli saha olacak. Tesis; basketbol, voleybol, tenis, yüzme gibi diğer branşların ihtiyaçlarını da karşılayacak. Fitness salonu ve iki adet halı saha da yer alacak. İmza aşamasına geldik. Yakın zamanda inşallah tahsis edilecek" dedi.