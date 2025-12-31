Haberler

Altay'da Genç Yetenek Osman Utkan Gülalan'a Talep Var

Güncelleme:
Altay Başkanı Sinan Kanlı, altyapıdan yetişen 16 yaşındaki futbolcu Osman Utkan Gülalan'a talip olan kulüpler olduğunu ancak transfere onay vermediklerini açıkladı. Galatasaray'dan gelen teklifin de reddedildiği bildirildi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da Başkan Sinan Kanlı, altyapıdan yetişen genç orta saha oyuncusu Osman Utkan Gülalan'a talip olan kulüpler olduğunu ancak transfere onay vermediklerini açıkladı. Yaz döneminde ismi Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'la anılan 16 yaşındaki futbolcu için kendi dönemlerinde Galatasaray'ın kapılarını çaldığını ifade eden Sinan Kanlı, "Osman Utkan Gülalan için Galatasaray'dan teklif gelmesine rağmen transfer edilmedi ve oyuncumuz profesyonel yapıldı" ifadelerine yer verdi. Altay'la 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Osman, 5 maçta toplam 68 dakika süre aldı. Genç krampon ayrıca U17 ve U19 takımında 2'şer kez forma giydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
