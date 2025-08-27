Altay, Afyon Kampında Alanya 1221 ile Berabere Kaldı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay, Afyon kampındaki son hazırlık maçında aynı grupta yer alan Alanya 1221 ile 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibi müsabakanın 2'nci dakikasında tecrübeli sol bek Özgür Özkaya'nın frikik golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı siyah-beyazlı ekibin üstünlüğüyle sona erdi. Alanya temsilcisi 75'inci dakikada beraberlik golünü bulurken, maç 1-1 eşitlikle bitti.

Altay'da yönetimin destekçisi Sinan Kanlı ve yöneticiler de kampa giderek takımı yalnız bırakmadı. İzmir temsilcisi kampta daha önce oynadığı maçlarda Balıkesirspor'a 2-1 yenilip, Fatsa Belediyesporu 3-2 mağlup etmişti. Altay, İzmir'de ise Bucaspor 1928'e tek golle kaybetmişti. Cumartesi günü İzmir'e dönecek Altay, 2 Eylül Salı günü deplasmanda Bursa Yıldırımspor'la kupa maçına çıkacak.