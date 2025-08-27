Altay, Afyon Kampında Alanya 1221 ile Berabere Kaldı

Altay, Afyon Kampında Alanya 1221 ile Berabere Kaldı
Güncelleme:
TFF 3. Lig 4. Grup takımlarından Altay, Afyon kampındaki son hazırlık maçında Alanya 1221 ile 1-1 berabere kaldı. Özgür Özkaya'nın frikik golüyle öne geçen Altay, ikinci yarıda yediği golle eşitliği sağladı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay, Afyon kampındaki son hazırlık maçında aynı grupta yer alan Alanya 1221 ile 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibi müsabakanın 2'nci dakikasında tecrübeli sol bek Özgür Özkaya'nın frikik golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı siyah-beyazlı ekibin üstünlüğüyle sona erdi. Alanya temsilcisi 75'inci dakikada beraberlik golünü bulurken, maç 1-1 eşitlikle bitti.

Altay'da yönetimin destekçisi Sinan Kanlı ve yöneticiler de kampa giderek takımı yalnız bırakmadı. İzmir temsilcisi kampta daha önce oynadığı maçlarda Balıkesirspor'a 2-1 yenilip, Fatsa Belediyesporu 3-2 mağlup etmişti. Altay, İzmir'de ise Bucaspor 1928'e tek golle kaybetmişti. Cumartesi günü İzmir'e dönecek Altay, 2 Eylül Salı günü deplasmanda Bursa Yıldırımspor'la kupa maçına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
