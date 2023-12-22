Altay, Adanaspor'u yenerek galibiyet serisine başladı

1'inci Lig'de deplasmanda Adanaspor'u 1-0 yenerek aylar sonra galibiyet sevinci yaşayan Altay, puan tablosunda olduğu gibi Fair-Play sıralamasında da son sıraya demir attı. Siyah-beyazlı ekip ligde çıktığı 16 maçta 46 kez kart görerek en fazla kart gören takım olarak dikkat çekti. İzmir temsilcisinin oyuncuları 41 kez sarı, 5 kez de kırmızı kart gördü.

Altay'da sezonun ilk kırmızı kartını Göztepe derbisinin uzatma bölümünde Murat Uluç kulübede gördü. Giresunspor deplasmanında Yusuf uzatmada direkt kırmızıyla oyundan atıldı. İç sahadaki Ümraniye maçında Ceyhun, 72'nci dakikada ikinci sarıdan kırmızıyı yedi. Manisa FK deplasmanında Murat Berkan 90'da ikinci sarıdan kırmızı görerek takımını eksik bıraktı. Son olarak Adana önünde Efe, 27'de iki sarı kartla oyun dışı kaldı.