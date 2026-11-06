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Altay, 3 maçlık galibiyet hasretini bitirmek için Etimesgut SK'ya konuk olacak

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Altay, 3 maçlık galibiyet hasretini bitirmek için Etimesgut SK'ya konuk olacak
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde 1922 Akşehir SK ile 1-1 berabere kalan Altay, galibiyet hasretini 3 maça yükseltmişti. İzmir ekibi yarın deplasmanda Play-Off hattını kovalayan Etimesgut SK ile karşılaşacak; sakatları eksik, cezası bitenlerle iyileşenler oynayabilecek.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde düşme potasındaki 1922 Akşehir SK ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 3 maça yükselen Altay, yarın deplasmanda Play-Off hattını kovalayan Etimesgut SK ile karşılaşacak.

Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda oynanacak 10'uncu hafta karşılaşmasında Berkay Yavuz düdük çalacak. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı Nurettin Efe ile sakatlıkları bulunan Yunus Efe ve Ali forma giyemeyecek. Cezası biten Toygar ve Murat Uluç ile iyileşen Arif görev yapabilecek. Son 3 maçından 1 puan çıkaran 10 puanlı Altay, 11'inci basamakta; Başkent temsilcisi ise 17 puanla 6'ncı sırada yer alıyor. Altay rakibine ilk iç saha yenilgisini tattırmayı hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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