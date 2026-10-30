Altay, 1922 Akşehir SK maçında İzmir Atatürk Stadı'nda çıkış arayacak

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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 2 maçında Eskişehirspor'a 4-1, Balıkesirspor'a 5-0 (D) yenilerek düşüşe geçen Altay yarın evinde 1922 Akşehir SK karşısında çıkış arayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı zemininin bakıma alınması nedeniyle müsabaka İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak. Tolga Türksever'in düdük çalacağı randevu saat 15.30'da başlayacak. Maçın biletleri 200 TL'den satışa sunuldu.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren stoper Arif ile kırmızı kart cezalısı ön libero İsa Toygar forma giyemeyecek. Ligde 9 puanla 11'inci sırada yer alan Altay, 3 puanla ligin dibine demir atan Konya temsilcisini mağlup ederek moral bulmayı hedefliyor. Altay geçen sezon da ekim ayında Alsancak Stadı'nın zemininin bakıma girmesi nedeniyle son yıllarda futbol maçlarında zorunlu haller dışında kullanılmayan İzmir Atatürk Stadı'na dümen kırmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı