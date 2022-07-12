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Altaş Denizlispor, sezon hazırlıklarını sürdürüyor

AA - Sebahatdin Zeyrek - Spor
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Altaş Denizlispor, sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde devam ediyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Şemikler Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketlerinin ardından top kapma, pas ve pres çalışmalarıyla devam etti.

Ardından kanat çalışmaları yapan futbolcular, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynadı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor

Haluk Ulusoy Mesut Bakkal Denizlispor Spor Haberler

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