Milli cimnastikçi Altan Doğan'dan Bulgaristan'da altın madalya
Milli cimnastikçi Altan Doğan, Bulgaristan'daki Dünya Artistik Cimnastik Challenge Kupası'nda paralel bar aletinde 14.166 puanla altın madalya elde etti.
Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Varna kentindeki Kültür ve Spor Sarayı'nda gerçekleştirilen organizasyonda ay-yıldızlı sporculardan Altan Doğan, madalya mücadelesine çıktı.
Altan Doğan, paralel bar aletinde elde ettiği 14.166 puanla kürsünün zirvesinde yer aldı.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak