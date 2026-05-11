Haberler

Milli cimnastikçi Altan Doğan'dan Bulgaristan'da altın madalya

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli cimnastikçi Altan Doğan, Bulgaristan'daki Dünya Artistik Cimnastik Challenge Kupası'nda paralel bar aletinde 14.166 puanla altın madalya elde etti.

Milli cimnastikçi Altan Doğan, Bulgaristan'da düzenlenen Dünya Artistik Cimnastik Challenge Kupası'nda paralel bar aletinde altın madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Varna kentindeki Kültür ve Spor Sarayı'nda gerçekleştirilen organizasyonda ay-yıldızlı sporculardan Altan Doğan, madalya mücadelesine çıktı.

Altan Doğan, paralel bar aletinde elde ettiği 14.166 puanla kürsünün zirvesinde yer aldı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
Trump İran'ın yanıtını beğenmedi: Kesinlikle kabul edilemez

Trump, İran'ın yanıtına bir kez daha burun kıvırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı

Aracından inerek yoldaki bayrağı aldı kalabalığın hedefi oldu
El Clasico'da Real Madrid'i deviren Barcelona, La Liga'da 29. kez şampiyon

İspanya'da şampiyon milyonların takip ettiği El Clasico'da belli oldu
Süper Lig devinden ayrıldı, gittiği takımı 90+3'te attığı golle şampiyon yaptı

Süper Lig devinden ayrıldı, gittiği takımı 90+3'te attığı golle şampiyon yaptı
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak

Dünyayı tedirgin eden anayasa değişikliği: Eğer kim öldürülürse...
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı

Aracından inerek yoldaki bayrağı aldı kalabalığın hedefi oldu
Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu

İşte Fenerbahçe'deki ilk ayrılık
İki sevgili terör estirdi: Taksiciyi rehin alıp, polisle çatıştılar

İki sevgili terör estirdi! Bir kentimizi ayağa kaldıran olay