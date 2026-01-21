Alperen Şengün'den Spurs karşısındaki galibiyete "triple-double" eşiğinde katkı
NBA'de Alperen Şengün, Houston Rockets ile San Antonio Spurs'e karşı oynadığı maçta 20 sayı, 13 ribaunt ve 9 asistle dikkat çekti. Rockets, bu galibiyetle üst üste 3. zaferini elde etti. Öte yandan Adem Bona'nın Philadelphia 76ers'ı Phoenix Suns'a mağlup oldu.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün "triple-double"lık performansı bir asistle kaçırdığı maçta Houston Rockets, sahasında San Antonio Spurs'ü 111-106 mağlup etti.
Üst üste 3. galibiyetini alan Rockets'ta Alperen Şengün, Spurs karşısında 20 sayı, 13 ribaunt, 9 asist ve 2 blokla oynadı.
Spurs'te Julian Champagnie, 27 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.
Adem Bona'dan "double-double"
Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Phoenix Suns'a 116-110 mağlup oldu.
76ers'ta forma giyen milli oyuncu Adem Bona, 11 sayı, 10 ribaunt ve 2 blokla "double-double" yaptı. 76ers'ta VJ Edgecomb ise 25 sayı attı.
Maçı kazanan Suns'ta Devin Booker, 27 sayı kaydetti.