Haberler

Alperen Şengün'ün double double performansı, Houston'un elenmesini engelleyemedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NBA'de heyecan play-off ilk tur maçlarıyla devam etti. Los Angeles Lakers, konuk olduğu Houston Rockets'ı98-78'lik skorla yenerek seride durumu 4-2 ve yaptı ve yarı finale çıktı. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün, 17 sayı, 11 ribaund, 2 blok ve 1 asistle oynarken, Amen Thompson 18 sayı ve Tari Eason da 14 sayı kaydetti. Lakers'ta ise LeBron James 28 sayı ve Rui Hachimura 21 sayıyla müsabakayı tamamladı.

Los Angeles Lakers yarı finalde Oklahoma City Thunder ile mücadele edecek.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Batı Konferansı

Houston Rockets (2): 78 - Los Angeles Lakers (4): 98

Doğu Konferansı

Orlando Magic (3): 79 -Detroit Pistons: 93 (3)

Toronto Raptors (3): 112 - Cleveland Cavaliers (3): 110 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

