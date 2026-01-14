Haberler

Alperen Şengün'den Chicago Bulls karşısındaki galibiyete 23 sayı, 11 asistlik katkı

NBA'de Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 23 sayı, 11 asistle öne çıktığı maçta Chicago Bulls'u 119-113 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Rockets'ın diğer yıldızları Kevin Durant ve Amen Thompson da galibiyete katkı sağladı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde ( Nba ) milli oyuncu Alperen Şengün'ün 23 sayı, 11 asist kaydettiği maçta Houston Rockets, sahasında Chicago Bulls'u 119-113 mağlup etti.

Alperen Şengün, Chicago Bulls karşısında triple-double'a yakın performans göstererek 23 sayı, 11 asist, 7 ribaunt ve 1 blok ile oynadı.

Rockets'ta Kevin Durant, 28 sayı, 10 ribaunt, Amen Thompson ise 23 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Bulls'ta ise Tre Jones'ın 34 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Thunder'dan üst üste 4. galibiyet

Batı Konferansı'nda ilk iki sıradaki takımların karşılaşmasında lider ve son NBA şampiyonu Oklahoma City Thunder, sahasında San Antonio Spurs'u 119-98 yendi.

Üst üste 4. maçını kazanan Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 34 sayı kaydeti.

Spurs'ta Stephon Castle 20 sayı, Victor Wembanyama ise 17 sayıyla maçı tamamladı.

LeBron James'den 31 sayı, 10 asist ve 9 ribaunt

Los Angeles Lakers, sahasında Atlanta Hawks'ı 141-116 yenerek üç maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı.

Lakers'ta LeBron James, 31 sayı, 10 asist ve 9 ribaunt kaydederken Luka Doncic, 27 sayı, 12 asistlik performans sergiledi.

Hawks'ta Nickeil Alexander-Walker, 26 sayı, CJ McCollum ise 25 sayı attı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
