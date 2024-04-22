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Alperen Şengün, NBA'de Yılın En Çok Gelişme Gösteren Oyuncusu Ödülüne Aday Gösterildi

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Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, NBA'de yılın en çok gelişme gösteren oyuncusu ödülüne aday gösterildi. Şengün, bu sezon etkileyici performansıyla dikkat çekti.

NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, yılın en çok gelişme gösteren oyuncusu ödülüne aday gösterildi.

NBA'de Houston Rockets formasını terleten Alperen Şengün, yılın en çok gelişme gösteren oyuncusu ödülüne aday gösterildi. Alperen ile birlikte 2023-2024 normal sezonunda en çok gelişme gösteren oyuncu ödülü için finalistler arasında Philadelphia 76ers'dan Tyrese Maxey ve Chicago Bulls'dan Coby White da yer aldı.

Milli basketbolcu, bu sezon maç başına 21.1 sayı, 9.3 ribaunt ve 5 asistle oynadı.

NBA'de normal sezon ödülleri için finalistler şöyle:

En değerli oyuncu (MVP): Luka Doncic (Dallas Mavericks), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Yılın başantrenörü: Mark Daigneault (Oklahoma City Thunder), Chris Finch (Minnesota Timberwolves), Jamahl Mosley (Orlando Magic)

En çok gelişme gösteren oyuncu: Alperen Şengün (Houston Rockets), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Coby White (Chicago Bulls)

Yılın kritik anlardaki en iyi oyuncusu: Stephen Curry (Golden State Warriors), DeMar DeRozan (Chicago Bulls), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Yılın savunma oyuncusu: Bam Adebayo (Miami Heat), Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Yılın altıncı oyuncusu: Malik Monk (Sacramento Kings), Bobby Portis (Milwaukee Bucks), Naz Reid (Minnesota Timberwolves)

Yılın çaylak oyuncusu: Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder), Brandon Miller (Charlotte Hornets), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Houston Rockets Alperen Şengün NBA Spor Güncel Haberler

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