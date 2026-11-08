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Alperen Şengün 15 sayıyla oynadı, Houston Rockets Phoenix Suns'a 102-99 yenildi

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NBA'de Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 15 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle oynadığı maçta Phoenix Suns'a 102-99 yenildi. Stephen Curry'nin 41 sayı attığı Golden State Warriors, Orlando Magic'i uzatmada 126-119 yendi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 15 sayıyla oynadığı maçta Phoenix Suns'a 102-99 yenildi.

Rockets'ın Mortgage Matchup Center'da Suns'a mağlup olduğu karşılaşmada yaklaşık 32 dakika süre alan Alperen Şengün, 15 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, 1 blokla oynadı.

Sezonun üçüncü yenilgisini yaşayan Rockets'ta Kevin Durant 21 ve Amen Thompson 17 sayı kaydetti.

Üçüncü galibiyetini alan ev sahibi Suns'ta ise Devin Booker 24 ve Jalen Green 16 sayı attı.

Stephen Curry'den 41 sayı

Golden State Warriors, Chase Center'da ağırladığı Orlando Magic'i uzatmada 126-119 yendi.

Tamamı üst üste olmak üzere 7 galibiyete ulaşan Warriors'ta Stephen Curry 41 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve Yaxel Lendeborg 23 sayı, 8 ribaunt üretti.

Peş peşe 4, sezonun 7. mağlubiyetini yaşayan Magic'te ise Franz Wagner 30, Tristan da Silva ve Wendell Carter Jr 19'ar sayı buldu.

Kaynak: AA
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