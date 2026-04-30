Haberler

Alperen Şengün 14 sayı attı, Houston seride 2. galibiyetini aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NBA'de Batı Konferansı play-off ilk turunda Houston Rockets, deplasmanda oynadığı Los Angeles Lakers'ı 99-93 yenerek seride durumu 3-2'ye getirdi. Milli basketbolcu Alperen Şengün 14 sayı, 9 ribaund, 8 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı.

NBA'de heyecan play-off ilk tur maçlarıyla devam etti. Houston Rockets, konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 99-93'lük skorla mağlup ederek seriyi 3-2'ye taşıdı. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün, 14 sayı, 9 ribaund, 8 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynarken, Jabari Smith II 22 sayı ve Tari Eason da 18 sayı kaydetti. Lakers'ta ise LeBron James 25 sayı, Austin Reaves 22 sayıyla mücadele etti.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Batı Konferansı

Los Angeles Lakers (3): 93 - Houston Rockets (2): 99

Doğu Konferansı

Detroit Pistons (2): 116 - Orlando Magic (3): 109

Cleveland Cavaliers (3): 125 - Toronto Raptors (2): 120 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

