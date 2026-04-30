Alperen Şengün 14 sayı attı, Houston seride 2. galibiyetini aldı
NBA'de Batı Konferansı play-off ilk turunda Houston Rockets, deplasmanda oynadığı Los Angeles Lakers'ı 99-93 yenerek seride durumu 3-2'ye getirdi.
NBA'de Batı Konferansı play-off ilk turunda Houston Rockets, deplasmanda oynadığı Los Angeles Lakers'ı 99-93 yenerek seride durumu 3-2'ye getirdi. Milli basketbolcu Alperen Şengün 14 sayı, 9 ribaund, 8 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı.
NBA'de heyecan play-off ilk tur maçlarıyla devam etti. Houston Rockets, konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 99-93'lük skorla mağlup ederek seriyi 3-2'ye taşıdı. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün, 14 sayı, 9 ribaund, 8 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynarken, Jabari Smith II 22 sayı ve Tari Eason da 18 sayı kaydetti. Lakers'ta ise LeBron James 25 sayı, Austin Reaves 22 sayıyla mücadele etti.
NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:
Batı Konferansı
Los Angeles Lakers (3): 93 - Houston Rockets (2): 99
Doğu Konferansı
Detroit Pistons (2): 116 - Orlando Magic (3): 109
Cleveland Cavaliers (3): 125 - Toronto Raptors (2): 120