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Alperen Berber Zagreb Open'da gümüş madalya kazandı

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Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Alperen Berber, Zagreb Open 1. Ranking Serisi'nde 82 kiloda gümüş madalya kazandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu milli güreşçi Alperen Berber'den bir başarı daha geldi. Alperen Berber, 82 kiloda finalde Macar rakibi Erik Szilvassy'e mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Hırvatistan'ın Zagreb kentinde 10-14 Ocak tarihleri arasında düzenlenen, milli sporcuların grekoromen, serbest stil ve kadınlarda mindere çıktığı Zagreb Open 1. Ranking Serisi'nde milliler toplamda 7 madalya kazandı. Grekoromen stilde Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu milli güreşçi Alperen Berber, 82 kiloda ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Süleyman Demirtaş yaptığı açıklamada, "Büyükler Avrupa Şampiyonası öncesinde şehrimizin ve ülkemizin gururu Alperen kardeşimiz Zagreb'de 2.lik kürsüsünde yerini aldı. Genç sporcumuzu ve üzerinde emeği olan antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Hedefleri olan sporcumuz Alperen Berber'e de başarılarının devamını diliyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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