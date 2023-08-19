Alperen Berber U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi
Spor Haberleri
U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 82 kilogramda mücadele eden Alperen Berber, finale yükseldi. Grekoromen stil 82 kilogramda yarı finalde Gürcü rakibini mağlup eden Berber, finalde İranlı rakibiyle karşılaşacak.
U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 82 kilogramda mücadele eden Alperen Berber, finale yükseldi.
U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nın altıncı gününde grekoromen stil 82 kilogramda Alperen Berber, yarı finalde Gürcü rakibi Data Chkhaidze'yi 8-0 mağlup ederek finalde İranlı Yasin Ali Yazdı'nın rakibi oldu. Organizasyonda final müsabakaları yarın saat 18.00'de başlayacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor