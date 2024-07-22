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Alperen Akbulut Dünya İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda 3. oldu

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Milli sporcu Alperen Akbulut, Tayvan'ın Taipei kentinde düzenlenen 5. Dünya İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda cirit atmada dünya 3.'sü oldu. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, başarıyı kutladı ve gelecek organizasyonlarda da başarılar elde edeceklerini belirtti.

14-23 Temmuz 2024 tarihleri arasında Tayvan'ın Taipei kentinde düzenlenen 5. Dünya İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda Milli sporcu Alperen Akbulut cirit atmada dünya 3.'sü oldu.

Tayvan'ın Taipei kentinde 14-23 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenen 5. Dünya İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda Milli sporcu Alperen Akbulut cirit atmada dünya 3.'sü oldu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural yaptığı açıklamada federasyon olarak katıldıkları tüm organizasyonlarda büyük başarılar elde ettiklerini belirterek "Cirit atmada dünya 3.'sü olmak kolay bir başarı değil. Bizler göreve geldiğimiz ilk günden itibaren tüm dallarda başarılı olmak için düğmeye bastık. Geldiğimiz noktada ilkleri yaşıyoruz. Bu da bizleri gururlandırıyor. Ben başta sporcumuz Alperen Akbulut olmak üzere bu başarıda emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. İşitme Engelliler Spor Federasyonu olarak bundan sonra da katıldığımız tüm şampiyonlarda adımızdan söz ettirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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