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Alper Yılmaz, Türkiye Basketbol Federasyonu Sportif Direktörü Oldu

Alper Yılmaz, Türkiye Basketbol Federasyonu Sportif Direktörü Oldu
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Türkiye Basketbol Federasyonu, sportif yönetim için Alper Yılmaz'ı sportif direktör olarak atadı. Yılmaz, basketbol kariyerinin yanı sıra yöneticilikte de önemli başarılar elde etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu, tüm ligler ve milli takımların sportif yönetimi için oluşturulan sportif direktörlük görevine Alper Yılmaz'ı getirdi.

Alper Yılmaz, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) bünyesinde Sportif Direktör olarak görev yapacak. TBF resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Basketbol kariyerine 11 yaşında başlayan ve Türk Telekom, TOFAŞ, Efes gibi kulüplerde forma giyen Yılmaz, 6 Türkiye Ligi, 5 Türkiye Kupası ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı. 2001'de EuroLeague Final Four'da üçüncülük yaşayan takımda yer aldı. 2009 yılında Efes'e Sportif Hizmetler Müdürü olarak katılan Yılmaz, 2015 yılından itibaren Genel Direktör olarak görev yaptı.

Yöneticilik kariyerinde 3 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası ve 6 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan Yılmaz, 2021 ve 2022 yıllarında üst üste EuroLeague şampiyonluğu yaşadı. EuroLeague tarafından 2021 ve 2022'de 'Yılın Yöneticisi' seçilen Yılmaz, 2019 Final Four'da da ikincilik elde etti" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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