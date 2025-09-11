Alper Kınar: Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin kimyasına uygun bir teknik direktör değil

"JOSE MOURINHO, BAŞARISIZ BİR TEKNİK DİREKTÖR OLARAK FENERBAHÇE TARİHİNDE YERİNİ ALDI"

Spor yazarı Alper Kınar, Haberler.com ekranlarında transfer ve teknik direktör gündemini değerlendirdi. " Jose Mourinho, başarısız bir teknik direktör olarak Fenerbahçe tarihinde yerini aldı" diyen Kınar, sarı-lacivertlilerin yerli bir teknik direktöre yönelmesi gerektiğini vurguladı.

Kınar, Fenerbahçe'nin Domenico Tedesco tercihini de eleştirerek, "Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin kimyasına uygun bir hoca değil" dedi. Ayrıca Tedesco'nun kısa vadede Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşımasının mümkün olmadığını belirterek, "Fenerbahçe'nin şampiyonluk hedefi için daha farklı bir teknik yapıya ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ, CENGİZ ÜNDER'DEN FAYDALANMAK İSTİYORSA MENTALİNİ RAHATLATMALI"

Programda Beşiktaş ve transfer gündemine de değinen Alper Kınar, Cengiz Ünder hamlesini yorumlayarak, "Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta her şey tamamlandıktan sonra alınabilecek bir isimdi" dedi. Siyah-beyazlıların bu transferden maksimum verim almak için oyuncunun mental durumuna önem vermesi gerektiğini belirten Kınar, "Beşiktaş, Cengiz Ünder'den faydalanmak istiyorsa mentalini rahatlatmalı" diye konuştu.

Kınar, ayrıca uygun rakamlı transferlerin Türk kulüpleri için her zaman avantajlı olduğunu ifade ederek, "Uygun rakamlı transfer Türk takımları için her zaman iyidir" dedi. Gökhan Sazdağ ve Taylan Bulut transferlerine dikkat çeken Kınar, kadro yapılanmasında planlamanın daha net olması gerektiğini belirtti. Victor Osimhen hakkında da konuşan Kınar, "Osimhen'in Türkiye'ye dönme isteği sakatlık gündemini etkileyebilir" değerlendirmesinde bulundu.