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Alpay Koldaş, Vanspor FK Maçında Galibiyeti Getiren İsim Oldu

Alpay Koldaş, Vanspor FK Maçında Galibiyeti Getiren İsim Oldu
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Çimentaş Elazığspor'un Vanspor FK'ya karşı aldığı galibiyette, 60. dakikada oyuna giren stoper Alpay Koldaş, yaptığı kritik müdahale ve attığı golle maçın kahramanı oldu.

Vanspor FK maçının 60. dakikasında oyuna giren stoper Alpay Koldaş, galibiyetin baş mimarı oldu.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta yoluna emin adımlarla devam eden Çimentaş Elazığspor'da Vanspor FK karşısında alınan galibiyette Alpay Koldaş büyük etki oluşturdu. Maçın 60. dakikasında Ercan Coşkun'un yerine oyuna giren Alpay, 73'te takımı 1-0 gerideyken Samet Ali'nin şutunu çizgiden çıkararak takımını oyunda tuttu. Maçın 89. dakikasında ise Beykan'ın ortasını düzgün bir kafa vuruşuyla ağlara gönderen Alpay Koldaş, sonradan oyuna girdiği maçta galibiyetin mimarı oldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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