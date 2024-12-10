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Alpagut Turan Savaş Sanatı Dünya Kupası'nda Madalya Kazanan Sporcular Nallıhan'da Coşkuyla Karşılandı

Alpagut Turan Savaş Sanatı Dünya Kupası'nda Madalya Kazanan Sporcular Nallıhan'da Coşkuyla Karşılandı
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Gürcistan'da düzenlenen Alpagut Turan Savaş Sanatı Dünya Kupası'nda madalya kazanan sporcular, Nallıhan'da bir törenle karşılandı. Kulüp başkanı ve kaymakam, sporcuları tebrik etti ve Alpagut sanatını yaygınlaştırma hedeflerinden bahsetti.

Gürcistan'da düzenlenen Alpagut Turan Savaş Sanatı Dünya Kupası'nda madalya kazanan sporcular, Nallıhan'da coşkuyla karşılandı.

2023 Nallıhan Spor Kulübü Başkanı Mustafa Çetin, Bushido Spor Kulübü Antrenörü Veli Kalkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve aileleri, sporcuları ilçe merkezinde organize edilen törende tebrik etti.

Kaymakam Semih Doğanoğlu, daha sonra Kulüp Başkanı Çetin ve sporcularla makamında bir araya geldi.

Doğanoğlu, katıldıkları organizasyonda madalya kazanan sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti.

Kulüp Başkanı Çetin, "Amacımız Alpagut sanatını Nallıhan'da yaygınlaştırmak, gençlerimize eski Türk savaş sanatını tanıtarak Türk benliğini kazandırmaktır. Gürcistan'da yapılan şampiyonaya çok iyi hazırlandık. Nallıhan olarak 3 altın, 1 gümüş, 5 bronz madalya kazandık. Bundan sonraki hedefimiz uluslararası düzeyde ülkemizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil etmek olacaktır." dedi.

Kaynak: AA / Taner Demir - Spor
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