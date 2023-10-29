Alp Aksoy, Türkiye'nin ilk Formula 1 pilotu olma yolunda ilerliyor

İSTANBUL,

51 yıldır düzenlenen dünyanın en eski karting yarışlarından Industrie kupasında podyuma çıkan ilk ve tek Türk pilot olma ünvanını elde eden Alp Aksoy, Formula 1'e emin adımlarla yükselmeye devam ediyor.

Pek çok Formula 1 pilotunun katılmış olduğu Industrie kupasından bir çok F1 Dünya Şampiyonu çıkarken, 13 yaşındaki Aksoy da bu motivasyonla yarışıyor. Fernando Alonso, Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel gibi karting yarışlarından gelerek şampiyon olan isimler arasına girmeyi hedefleyen ve Ferrari Driver Academy'nin Tony Kart fabrika pilotu olarak yarışan Aksoy, 2023 sezonunda elde ettiği başarılardan dolayı 2026 yılında Formula 4'te yarışma teklifi aldı. Daha 13 yaşındaki genç pilot şimdiden Formula 4 kontratını imzaladı ve 2030 yılında ilk Türk Formula 1 pilotu olma yolunda gaza bastı.

İtalya Lonato South Garda Karting pistinde Trofeo della Industrie yarışında milli sporcu Alp Aksoy, 39 pilotun yer adlığı OK Junior kategoride mücadele etti.

Sıralama turlarında Alp Aksoy kendi grubunda 3. olurken ilk eleme yarışını 4. olarak tamamladı. İkinci eleme yarışında kazaya karışan genç pilot, yarı finale 12. sıradan başlayıp, beşinci sırada bitirdi. Final yarışında harika bir startla üçüncülüğe yükselen Alp, üçüncü virajda yaptığı atakla ikinciliğe yükselerek damalı bayrağın altından ikinci sırada geçti.