Haberler

Türkiye'nin Formula pilotu Alp Aksoy, Formula Trophy'de şampiyon

Güncelleme:
Türk pilot Alp Aksoy, Abu Dhabi'de gerçekleştirilen final yarışlarında gösterdiği üstün performansla Formula Trophy 2025 sezonunu şampiyon olarak tamamladı ve Türkiye'ye bir ilki yaşattı.

TÜRK pilot Alp Aksoy, bir ilki gerçekleştirerek Formula Trophy sezonunu Türkiye adına şampiyon tamamladı. Yas Marina Circuit'te 11–13 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen büyük finalle Aksoy şampiyon oldu. Sezon boyunca sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken genç Türk pilot Alp Aksoy, Abu Dhabi'deki final yarışlarının ardından Formula Trophy 2025 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Genel klasmanda zirve mücadelesini son etaba taşıyan Aksoy, hafta sonu boyunca yüksek temposu, stratejik sürüşü ve kararlılığıyla öne çıktı. İki sıralama seansı ve iki yarıştan oluşan final etabında Aksoy, Yas Marina Circuit'in yüksek hızlı düzlükleri ve teknik virajlarında hata yapmadan şampiyonluğunu ilan etti.

ALP AKSOY: ÜLKEMİZ ADINA GÜZEL BİR BAŞARI OLDU

Final yarışlarının ardından duygularını paylaşan Alp Aksoy, "Her yarışta üzerine koyarak ilerledik. Takımımla birlikte çok çalıştık ve Abu Dhabi'de bunun karşılığını almak inanılmaz bir duygu. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Ülkemiz adına güzel bir başarı oldu. Umarım nice zaferler ve şampiyonluklar yaşamaya devam ederiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
