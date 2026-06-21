Haberler

Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi ikinci haftasında Almanya, Brezilya'yı 3-2 mağlup ederek organizasyondaki üçüncü galibiyetini aldı. Brezilya ise turnuvadaki ilk yenilgisini yaşadı.

Salon: Ankara

Hakemler: Nicolas Casado (Arjantin), Denis Fabian Carbajal Mozzo (Uruguay)

Almanya : Straube, Timmer, Cekulaev, Kindermann, Jatzko, Strubbe (Nestler, Kohn, Weske, Alsmeier, Weitzel, Pfeffer)

Brezilya : Bergmann, Luzia, Rosamaria, Ana Cristina, Julia, Roberta (Marcelle, Natinha, Kisy, Macris, Diana, Helena, Tainara)

Setler: 26-24, 28-26, 15-25, 19-25, 16-14

Süre: 144 dakika

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında Almanya, Brezilya'yı 3-2 yendi.

Bu sonuçla Almanya organizasyondaki 3. galibiyetini alırken, Brezilya ilk yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
Müzakereler sürerken Trump'tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran'ı yok ederiz

Yine tehdit etti! Trump'tan müzakerelere gölge düşürecek sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, İngiltere Başbakanı Starmer'ın istifa edeceğini duyurdu

Trump'tan al haberi! Avrupa ülkesinin lideri koltuğu bırakıyor
Galatasaray'da yaz tatili uzadı: 6 milli yıldıza ekstra izin

Tatile çıkıyorlar: 6 yıldıza ekstra izin
İsrail’in BM Temsilcisi ile BM yetkilisi arasında 'Cinsel şiddet' tartışması çıktı

BM'de İsrail gerilimi! Sesler çok fena yükseldi

YKS'ye giden genç asansörde mahsur kaldı, imdadına itfaiye yetişti

Hayatının sınavına neredeyse giremeyecekti! En havalı girişi o yaptı

Plajda kontrolden çıkan motorlu paraşüt kalabalığa daldı: 3 yaralı

Şanssızlığın bu kadarı! Plajda güneşlenirken geldi üzerlerine düştü
İşte İsmail Kartal'ın istediği 3 transfer

İşte Fenerbahçe'ye istediği 3 transfer
'Ceza yersin' dediler saldırmayı tercih etti! Faturası hayli ağır oldu

"Ceza yersin" dediler saldırmayı tercih etti! Faturası hayli ağır oldu