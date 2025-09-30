Almanya'da Futbolda Entegrasyon Kongresi Düzenlendi

Haber: İlhan Baba

( Nürnberg ) – Almanya'nın Nürnberg kenti yakınlarındaki Herzogenaurach kasabasındaki Adidas kampüsünde, Bavyera Futbol Federasyonu (BFV) ilk entegrasyon kongresini düzenledi.

Kongrede, futbolda katılımı artırma, entegrasyonu geliştirme ve amatör futbolda çeşitlilik gibi konular ele alındı. Etkinliğe Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Bernd Neuendorf, Bavyera İçişleri ve Entegrasyon Bakanı Joachim Herrmann, Adidas CEO'su Björn Gulden, BFV Başkanı Christoph Kern, Bavyera Türk Toplumu Başkanı Prof. Dr. Vural Ünlü, Erich-Frank Derneği Başkanı Prof. Dr. Fuat Oduncu ile "Roots Against Racism in Sports" girişiminden Zubair Ahmad gibi önemli isimler katıldı. 120'den fazla futbol kulübü temsilcisi de kongrede yer aldı.

Kongrede, amatör futbolda entegrasyonun önemini vurgulayan "Herzogenaurach Bildirgesi" kabul edildi ve bu hedefi destekleyen beş maddelik bir eylem planı açıklandı. Türkspor Rosenheim, Gençlerbirliği Wasserburg ve FC Mainaustraße gibi göçmen kökenli kulüplerin özellikle gençlerin sosyal hayata katılımı ve değerler eğitimi konusundaki katkıları öne çıktı.

BFV Başkanı Christoph Kern, "Amacımız futbolun entegrasyon için nasıl bir motor işlevi görebileceğini göstermek; topluluk oluşturmak, anlayışı geliştirmek ve çeşitlilik içinde güç bulmak" dedi.

Prof. Dr. Vural Ünlü, Türk kökenli futbol kulüplerinin toplumsal katkısını vurgulayarak, "Bu kulüpler, çocuklara disiplin, adalet ve takım ruhu gibi temel değerleri kazandırıyor ve onlara güvenli bir aidiyet duygusu sunuyor" ifadelerini kullandı. Ünlü, BFV'nin ilk entegrasyon sorumlusu olarak Şener Şahin'in atanmasını önemli bir adım olarak nitelendirdi ve daha fazla göçmen kökenli ismin karar verici pozisyonlarda olması gerektiğini belirtti.

Bavyera İçişleri ve Entegrasyon Bakanı Joachim Herrmann, entegrasyonu toplumun ortak sorumluluğu olarak gördüklerini belirterek, "Bunu herkesin görevi olarak benimsediğimizde başarı kaçınılmaz olur" dedi.

DFB Başkanı Bernd Neuendorf ise artan ırkçılık tehlikesine dikkat çekerek, "Irkçılık birlikte yaşamı zehirliyor ve toplumu ayrıştırıyor. Buna karşı birlikte mücadele etmeliyiz" diye konuştu.

Kongre, Bavyera eyaleti entegrasyon sorumlusu Karl Straub'un BFV'nin entegrasyon projelerine mali destek sağlayacaklarını açıklaması ve katılımcıların Bavyera amatör futbolunda entegrasyon bildirgesini oy birliğiyle kabul etmesiyle sona erdi.