Almanya'da açılan paçavraya polis müdahale etti! Olaylı maç tatil edildi
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Almanya 4. Ligi'nde oynanan Türkgücü - Bayern Münih U23 maçında misafir takımın açtığı skandal pankart maçı tatil ettirdi. Maça "FC Bayern Fan Club Kurdistan" paçavrası getirilmesi üzerine Türkgücü taraftarları tepki gösterdi. Polis pankartı kaldırarak biber gazıyla müdahalede bulundu. Karşılaşma tatil edildi.
Almanya'da 4. Lig'de mücadele eden Münih Türkgücü ve Bayern Münih U23 arasındaki maçta olaylar çıktı. Deplasman takımı taraftarları "Kürdistan FC Bayern Taraftar Kulübü" yazan skandal pankartı maça getirdi.
YÖNETİCİLER DEVREYE GİRDİ
Münih Türkgücü yetkilileri paçavranın kaldırılmasını istedi. Ardından taraftarlar arasında olay çıktı ve Alman polisi müdahale etti.
POLİS PANKARTI KALDIRDI
Polin biber gazı kullanarak taraftarları uzaklaştırdı ve pankartı kaldırdı. Münih polisi, biber gazı ve jop kullanmak zorunda kullandıklarını açıkladı. Karşılaşma güvenlik gerekçesiyle tatil edildi.