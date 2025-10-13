Haberler

Almanlardan büyük hadsizlik! Can Uzun'a tehdit gibi mesaj
Frankfurt formasıyla müthiş bir performans sergileyen genç yıldız Can Uzun, A Milli Takım'da yeterince süre alamadığı gerekçesiyle Almanya'da gündem oldu. Alman ekibinin, TFF'ye baskı yaparak "Can Uzun'a daha fazla süre verin" mesajı gönderdiği ve oyuncuyu milli maçlara göndermeme tehdidinde bulunduğu iddia edildi.

Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun, bu sezon sergilediği performansla Avrupa futbolunun dikkatini çekti. Genç yıldız, kulübüyle çıktığı 9 resmi maçta 6 gol ve 4 asist üreterek takımının en etkili isimlerinden biri oldu.

Ancak 18 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım formasıyla aynı etkiyi yaratma şansı bulamadı. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Gürcistan maçının kadrosuna alınmayan Uzun, İspanya karşılaşmasında yedek soyundu ancak süre alamadı. Bulgaristan maçında ise 21 dakika forma giydi.

ALMAN BASININDAN ÇOK KONUŞULAN İDDİA

Almanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Bild, dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Haberde, Eintracht Frankfurt'un TFF ile temasa geçerek Can Uzun'un milli takımda daha fazla oynatılmasını talep ettiği ve bu isteğin yerine getirilmemesi durumunda oyuncuyu milli maçlara göndermeme kararı alabileceği öne sürüldü. Bu haber, Türk ve Alman futbol kamuoyunda geniş yankı buldu.

"ALMANLARIN AY-YILDIZ HAZIMSIZLIĞI"

Can Uzun'un Türkiye'yi seçmesi sonrası Almanya'da rahatsızlık yaşandığı biliniyordu. Genç futbolcunun Türk Milli Takımı'nı tercih etmesi, Alman futbol çevrelerinde "kaybedilen yetenek" olarak değerlendirilmişti. Şimdi ise Alman kulübü Frankfurt'un bu baskıcı tavrı, "Ay-yıldız hazımsızlığı" olarak yorumlandı.

TFF SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Türkiye Futbol Federasyonu cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. TFF'nin, oyuncuların milli takım tercihine saygı duyulması gerektiği yönünde bir duruş sergilediği biliniyor. Can Uzun'un ise ay-yıldızlı forma için istekli olduğu ve bu tartışmalardan etkilenmeden çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar

Emre Yeşilyurt:

Yok usta bizim memlekette adamcılık var biz öyle formayı hak edene vermeyiz boşuna tehdit etmeyin !

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
