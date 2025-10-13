Almanlardan büyük hadsizlik! Can Uzun'a tehdit gibi mesaj

Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun, bu sezon sergilediği performansla Avrupa futbolunun dikkatini çekti. Genç yıldız, kulübüyle çıktığı 9 resmi maçta 6 gol ve 4 asist üreterek takımının en etkili isimlerinden biri oldu.

Ancak 18 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım formasıyla aynı etkiyi yaratma şansı bulamadı. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Gürcistan maçının kadrosuna alınmayan Uzun, İspanya karşılaşmasında yedek soyundu ancak süre alamadı. Bulgaristan maçında ise 21 dakika forma giydi.

ALMAN BASININDAN ÇOK KONUŞULAN İDDİA

Almanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Bild, dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Haberde, Eintracht Frankfurt'un TFF ile temasa geçerek Can Uzun'un milli takımda daha fazla oynatılmasını talep ettiği ve bu isteğin yerine getirilmemesi durumunda oyuncuyu milli maçlara göndermeme kararı alabileceği öne sürüldü. Bu haber, Türk ve Alman futbol kamuoyunda geniş yankı buldu.

"ALMANLARIN AY-YILDIZ HAZIMSIZLIĞI"

Can Uzun'un Türkiye'yi seçmesi sonrası Almanya'da rahatsızlık yaşandığı biliniyordu. Genç futbolcunun Türk Milli Takımı'nı tercih etmesi, Alman futbol çevrelerinde "kaybedilen yetenek" olarak değerlendirilmişti. Şimdi ise Alman kulübü Frankfurt'un bu baskıcı tavrı, "Ay-yıldız hazımsızlığı" olarak yorumlandı.

TFF SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Türkiye Futbol Federasyonu cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. TFF'nin, oyuncuların milli takım tercihine saygı duyulması gerektiği yönünde bir duruş sergilediği biliniyor. Can Uzun'un ise ay-yıldızlı forma için istekli olduğu ve bu tartışmalardan etkilenmeden çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.