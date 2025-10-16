Haberler

Alman devi gözden çıkardı, Fenerbahçe'ye sürpriz golcü

Güncelleme:
Fenerbahçe, kış transfer dönemi öncesinde Frankfurt’un Fransız forveti Elye Wahi’yi gündemine aldı. Menajerler tarafından önerilen 22 yaşındaki oyuncu, kulübü tarafından satış listesine konuldu. Fenerbahçe’nin hamle yapıp yapmayacağı, teknik heyetin raporuna göre netlik kazanacak.

Kış transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe hücum hattını güçlendirmek için harekete geçti. Alman ekibinde forma giyen Elye Wahi, sarı-lacivertli kulübe önerildi.

FENERBAHÇE'DE TRANSFER HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Kış transfer sezonuna kısa bir süre kala Fenerbahçe yönetimi, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Hücum hattına yapılacak takviye için belirlenen hedeflerin yanı sıra, menajerler tarafından önerilen isimler de gündeme alınmaya başladı.

DEPAY'IN ARDINDAN GÜNDEMDE YENİ İSİM: WAHI

Bir süredir Memphis Depay ismiyle anılan sarı-lacivertlilerde, son olarak Elye Wahi transfer iddiası gündeme geldi. Alman basınına göre Eintracht Frankfurt forması giyen 22 yaşındaki Fransız forvet, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildi.

FRANKFURT PERFORMANSI BEKLENENİ VEREMEDİ

Frankfurt, geçen sezonun devre arasında Omar Marmoush'u 75 milyon euroya Manchester City'ye sattıktan sonra, yerine Marsilya'dan Wahi'yi 26 milyon euro bonservisle transfer etmişti.

Ancak Wahi, Alman ekibinde 19 maçta sadece 1 gol atarak beklentilerin altında kaldı. Bu nedenle kulübü oyuncuyu gözden çıkardı.

TEKNİK EKİBİN RAPORU BELİRLEYİCİ OLACAK

Sarı-lacivertli yönetim, Elye Wahi transferi konusunda adım atıp atmamaya, teknik direktör Tedesco ve sportif direktör Devin Özek'in hazırlayacağı raporun ardından karar verecek. Fenerbahçe'nin önceliği, takıma genç ve patlayıcı özelliklere sahip bir golcü kazandırmak olacak.

