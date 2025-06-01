Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'ye veda etti

Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'ye veda etti
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Sezon başında kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı. Maximin yaptığı açıklamada, ''Fenerbahçe her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak. Herkese teşekkür ederim ve en iyisini diliyorum." dedi.

Sezon başında Al Ahli'den Fenerbahçe'ye kiralanan Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı.

''KALBİMDE ÖZEL BİR YERE SAHİP OLACAK''

Yıldız futbolcu yaptığı açıklamada, "Tüm yıl boyunca gösterdiğiniz sevgi ve desteğiniz için ne kadar teşekkür etsem azdır. Futbolun dışında da sorunlar yaşadığım güzel ama zor bir deneyim oldu ama şükürler olsun ki artık her şey yolunda. Bu zorluklara rağmen elimden sahada elimden gelenin en iyisini yaptım ve her gün bana gösterdiğiniz sevgi ve desteğiniz için minnettarım. Fenerbahçe her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak. Herkese teşekkür ederim ve en iyisini diliyorum." sözlerini sarf etti.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de 31 maçta süre bulan 28 yaşındaki Maximin, bu karşılaşmalarda 4 gol attı ve 5 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıaksu99:

acun u yatirdi kaldirdi ??????

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Haber YorumlarıAli Ant:

Keşke gs alsaydı bu adam kaçırılmaz .

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