Allan Saint-Maximin Club America'ya Transfer Oldu
Güncelleme:
Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de geçiren Allan Saint-Maximin, Meksika'nın Club America takımına transfer oldu. 28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de 31 maçta 4 gol ve 5 asistle katkı sağladı.

Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de geçiren Fransız oyuncu Allan Saint-Maximin, Meksika ekibi Club America'ya transfer oldu.

Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, kariyerine Meksika'da devam edecek. 2024-2025 sezonu başında Al-Ahli takımından kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olan kanat oyuncusu, 30 Haziran 2025 itibarıyla sözleşmesi sona erdi ve Suudi Arabistan kulübüne döndü. Kış transfer döneminde adı Napoli ile de anılan Saint-Maximin, sezonu Fenerbahçe'de tamamladı.

28 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formayla 20'si Trendyol Süper Lig olmak üzere tüm kulvarlarda 31 maçta görev yaptı ve 4 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

Allan Saint-Maximin, Club America ile anlaşırken sağlık kontrollerinden geçmek üzere Meksika'ya gitti. Oyuncu havalimanında taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
