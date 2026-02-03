Haberler

All Star'a seçilmeyen Alperen Şengün'den pişman ettirecek performans

ABD'nin Los Angeles kentindeki Intuit Dome'da 16 Şubat Pazartesi günü oynanacak NBA all-star kadrosunda yer almayan Houston Rocketslı Alperen Şengün, Indiana Pacers'a karşı 39 sayı, 16 ribaunt, 5 asistle oynayarak dikkat çekti.

  • Alperen Şengün, Houston Rockets'ın Indiana Pacers'ı 118-114 yendiği maçta 39 sayı, 16 ribaunt ve 5 asist yaptı.
  • Alperen Şengün, 16 Şubat'ta Los Angeles'ta oynanacak NBA All-Star maçına seçilmedi.

NBA'de geçen yıl ilk kez all-star seçilen Houston Rockets'ın pivotu Alperen Şengün, bu sezon 16 Şubat Pazartesi günü ABD'nin Los Angeles kentindeki Intuit Dome'da oynanacak all-star maçında sahne alamayacak. All-star kadrosuna seçilemeyen milli oyuncumuz, takımının Indiana Pacers'a karşı oynadığı mücadelede kendisini kadroya seçmeyen kişilere nazire yaparcasına performans sergiledi.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN PİŞMAN ETTİRECEK PERFORMANS

Houston Rockets, deplasmanda Indiana Pacers'ı 118-114 mağlup etti. Gainbridge Fieldhouse'da oynanan maçta 'double-double' yapan milli basketbolcu Alperen Şengün 39 sayı, 16 ribaunt, 5 asistle takımı Houston Rockets'ın galibiyetinde başrol oynadı.

EN SKORER DİĞER İSİMLER

Sol ayak bileğini burktuğu için Kevin Durant'in forma giymediği konuk takımda, Jabari Smith Jr. 19, Amen Thompson 16 sayı, 11 ribaunt kaydetti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıisa yatar:

Takma kafaya sen Rakı iç

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

