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ALKÜ'de Yamaç Paraşütü Söyleşisi Düzenlendi

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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ), Hava ve Doğa Sporları Topluluğu tarafından düzenlenen Gökyüzü Buluşmaları-1 isimli söyleşide, Türk Hava Kurumu'ndan usta isimler "Her Yönüyle Yamaç Paraşütü" konusunu ele aldı.

Türkiye'nin en iyi yamaç paraşütü uçuş sahalarına sahip Alanya'da bulunan ve bu alandaki çalışmalarını hızla yürüten Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ), yamaç paraşütünün usta isimleri ile meraklıları bir araya geldi. ALKÜ Hava ve Doğa Sporları Topluluğu tarafından ALKÜ Rektörlük Konferans Salonu'nda yapılan Gökyüzü Buluşmaları-1 isimli söyleşide "Her Yönüyle Yamaç Paraşütü" konusu konuşuldu. Söyleşiye Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Işık Bayraktar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Uzmanlar yamaç paraşütünü anlattılar

Danışmanlığını Doç. Dr. Yasemin Yalçın'ın yürüttüğü ALKÜ Hava ve Doğa Sporları Topluluğu ve Türk Hava Kurumu iş birliğiyle gerçekleşen söyleşide, Türk Hava Kurumu Yamaç Paraşütü Öğretmen Pilotları ve milli sporcular; yamaç paraşütü ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı. Söyleşide THK Kıdemli Öğretmen Pilot Ali Zaimoğlu, THK Öğretmen Pilot Ömer Faruk Karaoğlan, THK Öğretmen Pilot Bora Soylu, THK Öğretmen Pilot Naime Yürekli ve YP Mesafe Milli Sporcusu Adem Berk Aksoy bilgi ve tecrübelerini aktardı.

ALKÜ Hava ve Doğa Sporları Topluluğu tarafından yamaç paraşütü etkinlikleri yapıldığına dikkat çekerek söyleşide söz alan Dekan Prof. Dr. Güngörmüş, "ALKÜ olarak şehrimizin en gözde aktivitelerinden birisi olan yamaç paraşütü etkinliğine en iyi katkıları sunmaya çalışıyoruz. ALKÜ, yamaç paraşütü alanında Türkiye'nin en önde gelen üniversiteleri arasında bulunuyor. Pilot eğitmen olanların birçoğu aynı zamanda ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesinin öğrencisidir. ALKÜ'nün yamaç paraşütü ilgisine başta Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ve üniversitemizin ailesi de büyük destek veriyor. Her zaman moral ve motivasyonumuzun yüksek olmasıyla daha güzel işlere ve projelere imza atacağız" dedi.

Hava ve Doğa Sporları Topluluğu Danışmanı Doç. Dr. Yasemin Yalçın da ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'a destekleri için teşekkür ederek çalışmalarının ve projelerinin katlanarak devam edeceğini belirtti. Yalçın, "Bizler 2017'den beri topluluk olarak üniversitemizin içinde ve dışında faaliyetler gösteriyoruz. Topluluğumuz tiyatro ve model uçak kurslarını zaten düzenliyor. Daha başka etkinliklerde sizleri yeniden aramızda görmek isteriz" şeklinde konuştu.

Yamaç paraşütü ile ilgili merak edilen konuların detaylarıyla konuşulduğu söyleşi sonunda çekiliş ile 4 öğrenciye yamaç paraşütü tandem uçuş hediye edildi. Söyleşi sonunda heyet tarafından yamaç paraşütü eğitmen pilotlarına ve milli sporculara hediye ve teşekkür belgesi takdim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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