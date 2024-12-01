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Aliağaspor FK ve Bayburt Özel İdare Spor 2-2 Berabere Kaldı

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Nesine 3. Lig'in 13. haftasında Aliağaspor FK, Bayburt Özel İdare Sporu konuk etti. Maç, 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Goller Berk Ali Nizam ve Mehmet Fuat Gölbaşı (Aliağaspor FK) ile Doğukan Nelik (k.k) ve Ali Burak Atmaca (Bayburt Özel İdare) tarafından atıldı.

Nesine 3. Lig'in 13. haftasında Bayburt Özel İdare Sporu konuk eden Aliağaspor FK, rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Hakemler: Seyfettin Alper Yılmaz, Emrah Altındağ, Hüseyin Can

Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Yusuf Erdem Gümüş (Berke Bıyık dk. 46), Oktay Kancı, Kadir Kurt, Hakan Demir, Berkay Görmez (Malik Karaahmet dk. 64), Muhammed Raşit Şahingöz (Emirhan Karagülle dk. 64), Berk Ali Nizam (Hasan Çelik dk. 64), Doğukan Nelik, Ahmet Uzun, Mehmet Fuat Gölbaşı

Bayburt Özel İdare Spor: Erdoğan Açar, Köksal Ayaydın, Ali Burak Atmaca, Alpay Cin (Semih Çiçek dk. 90+7), Doğukan Delimehmet, Mehmet Durgut (Ömer Memiş dk. 84), Yasin Ayan, Cihan Aydın, Mehmet Aygün, Hüseyin Yıldız, Muhammet Eşref Bayansal

Goller: Berk Ali Nizam (dk. 13), Mehmet Fuat Gölbaşı (dk. 33) (Aliağaspor FK), Doğukan Nelik (dk. 30 k.k), Ali Burak Atmaca (dk. 68) (Bayburt Özel İdare)

Sarı kartlar: Kadir Kurt, Oktay Kancı, Muhammed Düzgüner, Adnan Demir (Aliağaspor FK), Köksal Aydın, Doğukan Delimehmet, Mehmet Durgut (Bayburt Özel İdare) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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