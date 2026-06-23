Aliağa Veteran Hentbol Takımı, Avrupa 4.'sü oldu

Avrupa Hentbol Federasyonu Masterler Hentbol Şampiyonası'nda Aliağa Veteran Hentbol Takımı 4. oldu.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından her yıl farklı bir Avrupa ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenen EHF European Masters Handball Championship (Avrupa Hentbol Federasyonu Masterler Hentbol Şampiyonası), bu yıl 17-21 Haziran 2026 tarihleri arasında Portekiz'in Setubal kentinde gerçekleştirildi. Turnuvada Aliağa Veteran Hentbol Takımı, +43 yaş kadınlar kategorisinde Avrupa 4.'sü olma başarısı gösterdi.

Portekiz'de düzenlenen şampiyonanın +43 yaş kadınlar kategorisinde Türkiye, Danimarka, Macaristan, Fransa, Çekya, Norveç, İtalya, Portekiz ve Kuzey Makedonya'dan toplam 11 takım mücadele etti. Yoğun bir maç programıyla sahaya çıkan Aliağa Veteran Hentbol Takımı, üç gün içinde toplam 7 karşılaşma oynadı.

Turnuvadaki başarılı performansıyla üçüncülük maçına çıkmaya hak kazanan Aliağa temsilcisi, Danimarka'nın FIF Handball takımıyla karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen müsabakayı 12-11'lik skorla kaybeden Aliağa Veteran Hentbol Takımı, şampiyonayı 4. sırada tamamladı.

11 takım arasında elde ettiği Avrupa dördüncülüğü derecesiyle önemli bir başarıya imza atan Aliağa Veteran Hentbol Takımı, bu sonuçla kendi kategorisinde bir ilki gerçekleştirdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı