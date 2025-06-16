Aliağa Petkimspor Yeni Sezona Transferle Başladı

Aliağa Petkimspor Yeni Sezona Transferle Başladı
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Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, antrenör Özhan Çıvgın ile birlikte yeni sezon öncesi ilk transferini, guard Yunus Emre Sonsırma'yı kadrosuna katarak gerçekleştirdi. 32 yaşındaki oyuncu, daha önce birçok takımda forma giydi ve şampiyonluk yaşadı.

BASKETBOL Süper Ligi'nde Burak Gören'le yollarını ayırıp antrenörlük görevine Özhan Çıvgın'ı getiren Aliağa Petkimspor yeni sezon öncesi ilk transferini yaptı. Aliağa temsilcisi, takımda daha önce 2023-2024 sezonunda da forma giyip geçen yılı Manisa Basket'te geçiren guard Yunus Emre Sonsırma'yla anlaştı. 32 yaşında, 1.92 boyundaki oyun kurucu daha önce Edirne, Karşıyaka, Büyükçekmece, Eskişehir, Türk Telekom, Galatasaray ve Bahçeşehir Koleji'nde de görev yaptı. Antrenör Özhan Çıvgın'ın Büyükçekmece'den öğrencisi de olan Yunus Sonsırma, Karşıyaka'da görev yaptığı dönemde 2015 yılında şampiyonluk yaşadı. Petkimspor, yeni sezonda Avrupa kupaları için de Şampiyonlar Ligi'nden davet bekliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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