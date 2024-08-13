Aliağa Petkimspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezon hazırlıklarına evi Enka Spor Salonu'nda başladı. Bu yıl ilk kez Avrupa'da yer alarak 17-21 Eylül tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) Elemeleri'ne katılacak Petkim, sezonu erken açtı. Sezon öncesi takımdan Yavuz Gültekin, Meriç Kuntker, Kağan Tor, Osman Cevahir, Yiğit Gökay Kaba, Kerem Durmaz ve Peyton Aldridge'i kadroda tutup, Dewayne Russell, Breein Tyree, Wesley Van Beck, Jaime Echenique, Bryson Williams, Jordan Wright, Troy Selim Şav, Mustafa Kurtuldum, Kılıçarslan Şenkahya transferleriyle yeni bir kadro oluşturan Petkim'de genel menajer Levent Türknas, "Geçen sezon Türkiye Kupası ve Play-Off oynadık. Her sene üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. En büyük hedefimiz BCL'de elemelerden çıkıp gruplara kalabilmek ve Süper Lig'de yine Play-Off oynamak. Genç ve kaliteli bir kadro kurduk. Güzel bir sezon bizi bekliyor" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor