Aliağa Petkimspor, Yalovaspor'u Farklı Geçti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, sahasında Yalovaspor Basketbol'u 93-65 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. İlk üç periyotta gösterdiği üstün performansla maçı rahat kazandı.
Salon: ENKA
Hakemler: Zafer Yılmaz, Alper Özgök, Kerem Yılmaz
Aliağa Petkimspor: Russell 2, Tyree 11, Yavuz Gültekin 17, Aldridge 8, Echenique 15, Dotson 12, Van Beck 12, Williams 2, Yiğit Gökay Kaba 2, Troy Selim Şav 4, Kılıçarslan Şenkahya 6, Anıl Osman Cevahir 2
Yalovaspor Basketbol : Mcconico 6, Johnson 2, Kadir Bayram 4, Karmpelj 19, Nichols 9, Hill, Boran Güler 1, Peterka 5, Akif Egemen Güven 5, Ege Özçelik 2, Sherfield 12
1. Periyot: 23-13
Devre: 59-22
3. Periyot: 87-44
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Yalovaspor Basketbol'u 93-65 yendi.