Aliağa Petkimspor, Uzatmada Pallacanestro Reggiana'ya Yenildi
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'nda Aliağa Petkimspor, İtalyan ekibi Pallacanestro Reggiana ile karşılaştı. Normal süresi 79-79 biten maçta, Aliağa Petkimspor uzatma devresinde 91-87 mağlup oldu.
Salon: ENKA
Hakemler: Wojciech Liszka (Polanya), Gintaras Maciulis (Litvanya), Mihkel Manniste (Estonya)
Aliağa Petkimspor: Van Beck 12, Willams 27, Tyree 12, Karahan Efeoğlu, Aldridge, Dotson 3, Russell 15, Troy Selim Sav 9, Yavuz Gültekin 9,
Pallacanestro Reggiana: Barford 8, Faye 8, Gombauld 10, Uglietti 2, Cheatham 20, Winston 11, Smith 14, Faried 10, Grant 6, Chillo 2,
1. periyot: 25-19
Devre: 42-35
3. periyot: 59-62
Normal süre: 79-79
5 faulle çıkan: 44.53 Willams (Aliağa Petkimspor)
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu ikinci hafta maçında İtalyan ekibi Pallacanestro Reggiana deplasmanda Aliağa Petkimspor'u uzatmalarda 91-87 yendi.