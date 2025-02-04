Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmed Şara ile yaptığı görüşme sonrası net mesaj: Suriye'de teröre yer yok

Kritik zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu!
Şara'dan 'Kurtuluş Savaşı' mesajı: Türk kanı ve Suriye kanı birbirine girerek bu başarı geldi

Ankara'daki tarihi zirvede Şara'dan 'Kurtuluş Savaşı' mesajı
Talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi! Türkiye'den Şara'ya özel uçak

Tarihi görüşmede dikkat çeken detay
ABD'ye giden Netanyahu Elon Musk ile fotoğraf verdi

Netanyahu ve Elon Musk'tan çok konuşulacak fotoğraf

Aliağa Petkimspor, Uzatmada Pallacanestro Reggiana'ya Yenildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'nda Aliağa Petkimspor, İtalyan ekibi Pallacanestro Reggiana ile karşılaştı. Normal süresi 79-79 biten maçta, Aliağa Petkimspor uzatma devresinde 91-87 mağlup oldu.

Salon: ENKA

Hakemler: Wojciech Liszka (Polanya), Gintaras Maciulis (Litvanya), Mihkel Manniste (Estonya)

Aliağa Petkimspor: Van Beck 12, Willams 27, Tyree 12, Karahan Efeoğlu, Aldridge, Dotson 3, Russell 15, Troy Selim Sav 9, Yavuz Gültekin 9,

Pallacanestro Reggiana: Barford 8, Faye 8, Gombauld 10, Uglietti 2, Cheatham 20, Winston 11, Smith 14, Faried 10, Grant 6, Chillo 2,

1. periyot: 25-19

Devre: 42-35

3. periyot: 59-62

Normal süre: 79-79

5 faulle çıkan: 44.53 Willams (Aliağa Petkimspor)

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu ikinci hafta maçında İtalyan ekibi Pallacanestro Reggiana deplasmanda Aliağa Petkimspor'u uzatmalarda 91-87 yendi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
img

Maraş depremini tahmin eden uzmandan Ege için korkutan uyarı
img

Genelkurmay Başkanı ülke ismi verdi! "Açık tehdit olarak görüyoruz"
img

Emine Erdoğan, Şara'nın eşi Latife El Durubi'yi ağırladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçlar çekildi! İsrailli Bakan'dan Netanyahu'ya ateşkes tehdidi

İsrailli Bakan'dan Netanyahu'ya ateşkes tehdidi
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı Meclis gündemine taşındı

Olaylı maç Meclis gündemine taşındı
İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü

İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü
Sergen Yalçın Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı

Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı
Bütün ülke Jose Mourinho'yu konuşuyor

Bütün ülke onu konuşuyor!
Çalışma Bakanı Işıkhan: Esnek çalışma modeline ilişkin düzenleme yapılacak

Çalışma süresi kısalıp, tatil süreleri uzayacak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.